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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
16

«Ты собираешься сдохнуть?» — «Нет!» Истории воинов, которые выжили в аду и вернулись на передовую

«Ты собираешься сдохнуть?» — «Нет!» Истории воинов, которые выжили в аду и вернулись на передовую

«Ты собираешься сдохнуть?» — «Нет!» Истории воинов, которые выжили в аду и вернулись на передовую

Что делать дальше? Такой вопрос часто задают себе воины, получившие ранения на фронте. Особенно тяжелые. И прошедшие через ампутацию и протезирование. Некоторые из них всё же решают вернуться к своим и снова идут в армию. В десантно-штурмовых войсках сейчас служит уже 52 военнослужащих с протезами. Поэтому десантники решили запустить проект ПРОТЕ_З ДШВ, в рамках которого создали условия службы для людей с ампутациями. Ведь благодаря технологическому прогрессу в армии работать ради победы можно даже очень далеко от фронта. Послами проекта стали сами десантники, которые, хотя и получили ранения в тяжелых боях, тем не менее остаются в ДШВ. Их истории поражают не только уникальностью пережитого, но и силой духа воинов, которые все как один говорят: вернулись в армию, потому что у них есть незавершенное дело. И хотят быть среди своих. Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко расскажет о них подробнее.

Дата публикации
Количество просмотров
16

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