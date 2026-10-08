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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
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Видео
Количество просмотров
24

У людей не было шанса спастись! Жуткие подробности ударов по Киеву и Прилукам

У людей не было шанса спастись! Жуткие подробности ударов по Киеву и Прилукам

У людей не было шанса спастись! Жуткие подробности ударов по Киеву и Прилукам

В Прилуках Черниговской области число погибших в результате массированного удара российскими ракетами Х-101 по жилому многоэтажному дому возросло до 22 человек, среди них — 5 детей. Поисково-спасательная операция на руинах продолжалась всю ночь. И сейчас есть осторожные надежды, что больше погибших не будет, ведь нет сообщений о том, что кто-то не выходит на связь. А вот в Киеве вражеский дрон попал в 12-этажное здание. Погибли две женщины — владелица квартиры и 25-летняя переселенка из Донецкой области, которая искала убежище от войны. Соседи отзываются о погибших только положительно. Подробности — в видео.

Дата публикации
Количество просмотров
24

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