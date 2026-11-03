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ТСН в социальных сетях

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Удар по больнице с пациентами, перенесшими инфаркт! Новое страшное оружие ударило по Харькову: последствия атаки

Удар по больнице с пациентами, перенесшими инфаркт! Новое страшное оружие ударило по Харькову: последствия атаки

Удар по больнице с пациентами, перенесшими инфаркт! Новое страшное оружие ударило по Харькову: последствия атаки

Российские оккупанты нанесли очередной циничный авиаудар по Харькову посреди ночи, когда город спал. Вражеская управляемая авиабомба попала прямо в переход между корпусами городской больницы, где в тот момент находилось более 200 тяжелых и маломобильных пациентов — в частности, перенесших инфаркт. Взрывная волна выбила сотни окон, повредила фасад, лабораторию и 10 соседних жилых многоэтажек. Всего в городе пострадали 73 человека. Почему специалисты заявляют об использовании новой модификации авиабомбы с реактивным двигателем, как медики в полной темноте спасали больных и почему уцелевшее оборудование называют настоящим чудом — смотрите в прямом эфире в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.

Дата публикации
Количество просмотров
44

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