Удар по мостам Киева, взрывы во Львове и неожиданное заявление Трампа: главные кадры дня

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Массированный комбинированный удар по Украине: Киев приходит в себя после ночной ракетной атаки, под вражеским огнем оказались объекты критической инфраструктуры и сразу несколько переправ через Днепр — в столице изменено движение по ключевым мостам. Трагические последствия и во Львове: попадания по железнодорожной станции, жилым домам и энергообъектам, есть погибшие и раненые. В то же время в Берлине состоялся саммит «Коалиции желающих», где лидеры обсуждали гарантии безопасности для Украины с участием представителей США, а Дональд Трамп неожиданно присоединился к разговору по телефону. Какие условия предлагают союзники, что ответил Владимир Зеленский на идеи относительно 5-й статьи НАТО и как комментируют последствия ударов европейские дипломаты – смотрите в ТСН.