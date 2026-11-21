Удар пришелся по месту празднования дня рождения: свидетельства очевидцев после атаки на Кривой Рог

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Враг цинично и жестоко атаковал самый центр Кривого Рога в пятницу вечером, когда на улицах и в заведениях находились сотни мирных жителей. Оккупанты нанесли удар по центру двумя баллистическими ракетами, а когда на место трагедии прибыли экстренные службы и медики – начали добивать людей реактивными беспилотниками. Под ударом оказались больница, магазин, более двух десятков многоэтажек и ресторан, где в детской комнате находились малыши. В результате атаки погибли два человека — семилетний мальчик и 20-летняя фельдшер скорой помощи. Число раненых возросло до 60, среди них есть люди в крайне тяжелом состоянии. Смотрите прямой репортаж корреспондентки ТСН Анастасии Неверной с места событий и эксклюзивные свидетельства очевидцев, спасавших детей из-под завалов.