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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
56

Ударная волна разрушала всё! Предупреждения о баллистике не было!

Ударная волна разрушала всё! Предупреждения о баллистике не было!

Ударная волна разрушала всё! Предупреждения о баллистике не было!

Один человек погиб, 10 пострадали — таковы последствия вечерней и утренней атак россиян на Киев. Эпицентром атаки врага стали Днепровский, Деснянский и Соломенский районы столицы. Пострадали 8 многоэтажных домов, фитнес-клуб, медицинское учреждение, супермаркет, две АЗС, школа, спорткомплекс, станция метро, медицинское учреждение, складские помещения. Корреспонденты ТСН побывали на местах и показали ситуацию.

Дата публикации
Количество просмотров
56

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