Удары по мостам в Киеве и атака на Днепр! Транспортный коллапс и раненые

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Россия нанесла массированные удары по столице и Днепропетровской области. В Киеве под прицелом оказались ключевые транспортные переправы через Днепр – повреждены Северный и Южный мосты, оборваны ванты, зафиксированы повреждения тепловых магистралей и отключение электроэнергии в ряде районов. Столицу сковали пробки, тысячи людей часами преодолевают путь между берегами. В то же время в Днепре в результате попаданий ракет и дронов по частному сектору и предприятиям пострадали не менее 10 человек, разрушены и повреждены десятки домов. Журналисты ТСН осматривают ситуацию в Киеве и рассказывают о масштабах разрушений в Днепре.