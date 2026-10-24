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ТСН в социальных сетях

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Украина переходит на зимнее время! Почему закон приняли, но стрелки снова переводят?

Украина переходит на зимнее время! Почему закон приняли, но стрелки снова переводят?

Украина переходит на зимнее время! Почему закон приняли, но стрелки снова переводят?

Уже этой ночью Украина снова переводит стрелки часов на час назад, переходя на зимнее время. В 4:00 утра стрелки перескочат на 3:00, даря нам дополнительный час сна, но в то же время создавая серьезную нагрузку на организм. Почему медики бьют тревогу из-за скачков давления и роста количества ДТП? Действительно ли этот переход должен был стать последним в истории страны, почему Верховная Рада поддержала отказ от сезонного времени, но закон до сих пор не подписан президентом? Все подробности ожесточенных дискуссий, часовых поясов и геополитических споров смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Алины Лисовой.

Дата публикации
Количество просмотров
26

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