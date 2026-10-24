Украина переходит на зимнее время! Почему закон приняли, но стрелки снова переводят?

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Уже этой ночью Украина снова переводит стрелки часов на час назад, переходя на зимнее время. В 4:00 утра стрелки перескочат на 3:00, даря нам дополнительный час сна, но в то же время создавая серьезную нагрузку на организм. Почему медики бьют тревогу из-за скачков давления и роста количества ДТП? Действительно ли этот переход должен был стать последним в истории страны, почему Верховная Рада поддержала отказ от сезонного времени, но закон до сих пор не подписан президентом? Все подробности ожесточенных дискуссий, часовых поясов и геополитических споров смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Алины Лисовой.