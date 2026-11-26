Украинский прорыв: как готовят обучающих пилотов дронов для фронта

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Украинские производители ежегодно наращивают выпуск беспилотников: только за 2026 год общее количество изготовленных аппаратов перевалило за 10 миллионов единиц. Однако вместе с этим растет и потребность в специалистах, умеющих с ними работать. Один из отечественных разработчиков решил пойти дальше и создал школу не для операторов, а для тех, кто будет их обучать — то есть для инструкторов. Как работает эта система и сколько экипажей уже прошли подготовку — смотрите в сюжете корреспондента ТСН Евгения Гладуна.