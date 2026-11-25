Украинцы гибли чуть ли не целый день от российских ударов! Последствия видела ТСН

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Под ударом россиян были Киев и область. В Шевченковском районе столицы обломки российского дрона повредили жилую 16-этажку. А в Киевской области в Белой Церкви из-за обстрела погиб 52-летний мужчина. 5 человек, среди них ребенок ранен в Запорожье в результате атаки Космического района. По нему россияне ударили под вечер. А утром били из реактивной системы залпового огня по жилому кварталу. Очередной удар россиян по гражданским в Харьковской области. Там вражеский дрон попал в пассажирский автобус. Погиб 50-летний мужчина, еще семеро пострадавших. А в Лозовой после удара Шахеда ранения получили 5 гражданских. Кроме того, вечером вражеский беспилотник атаковал Мерефу, там тоже пострадали. Враг массированно атаковал ударными беспилотниками Одессу и пригород. С утра россияне готовят по Малинской общине Житомирской области. По Славянску днем ​​оккупанты запустили ФАБы-500 – один погибший. Пять человек пострадали из-за российской атаки Волыни. По общине Ковеля враги били реактивными Шахедами. В результате вражеского удара пылали грузовики и легковушки. Пожары укротили более полусотни спасателей.