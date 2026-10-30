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ТСН в социальных сетях

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Категория
Видео
Количество просмотров
32

Уничтожить интернет в Украине? Россия наносит удары по дата-центрам: будет ли связь во время отключений электроэнергии

Уничтожить интернет в Украине? Россия наносит удары по дата-центрам: будет ли связь во время отключений электроэнергии

Уничтожить интернет в Украине? Россия наносит удары по дата-центрам: будет ли связь во время отключений электроэнергии

Россия изменила тактику и, помимо энергетики, целенаправленно атакует цифровую инфраструктуру Украины: уничтожено и повреждено не менее 10 крупных дата-центров и узлов провайдеров. Может ли враг полностью лишить украинцев интернета и мобильной связи во время массированных отключений электроэнергии? Эксперты в области телекоммуникаций и Минцифры объяснили, почему украинскую сеть невозможно парализовать, как технология XPON спасает домашний Интернет без электричества и как подготовить резервные каналы связи уже сейчас. Подробности смотрите в репортаже журналистки ТСН Алины Лисовой.

Дата публикации
Количество просмотров
32

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