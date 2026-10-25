Уникальные кадры спецоперации ВСУ под землей! Бойцы рассказали Загородному все подробности!

Реклама

15 километров штурма под землей! Украинские воины из корпуса «Хартия» совершили почти невозможное. Они контратаковали врага в газопроводе недалеко от Купянска! В этом же трубопроводе диаметром всего в метр наши бойцы не только передвигались, но даже вели боевые действия. Уничтожали и брали вражеских пехотинцев в плен! Эту операцию уже назвали уникальной. И уже можно подвести итоги масштабной операции «Вивальди». 277 квадратных километров освобожденной территории! 16 освобожденных сел. Это самая успешная военная операция этого года и самая технологичная. Только сейчас военные рассказали корреспонденту ТСН Александру Загородному, как удалось обмануть врага.