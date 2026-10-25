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ТСН в социальных сетях

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21

Уникальные кадры спецоперации ВСУ под землей! Бойцы рассказали Загородному все подробности!

Уникальные кадры спецоперации ВСУ под землей! Бойцы рассказали Загородному все подробности!

Уникальные кадры спецоперации ВСУ под землей! Бойцы рассказали Загородному все подробности!

15 километров штурма под землей! Украинские воины из корпуса «Хартия» совершили почти невозможное. Они контратаковали врага в газопроводе недалеко от Купянска! В этом же трубопроводе диаметром всего в метр наши бойцы не только передвигались, но даже вели боевые действия. Уничтожали и брали вражеских пехотинцев в плен! Эту операцию уже назвали уникальной. И уже можно подвести итоги масштабной операции «Вивальди». 277 квадратных километров освобожденной территории! 16 освобожденных сел. Это самая успешная военная операция этого года и самая технологичная. Только сейчас военные рассказали корреспонденту ТСН Александру Загородному, как удалось обмануть врага.  

Дата публикации
Количество просмотров
21

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