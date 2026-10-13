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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
23

Успейте до конца октября! Государство дает по 19400 грн: условия, документы и дедлайн

Успейте до конца октября! Государство дает по 19400 грн: условия, документы и дедлайн

Успейте до конца октября! Государство дает по 19400 грн: условия, документы и дедлайн

До конца октября жители прифронтовых территорий могут подать заявку и получить по 19 400 гривен государственной помощи на подготовку к зиме. Программа действует для домохозяйств в 8 регионах: Донецкой, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Сумской, Черниговской и Запорожской областях независимо от количества жителей в семье. Вырученные средства можно направить на закупку дров, твердого топлива, теплых вещей, павербанков или оплату коммунальных услуг. Как и где быстро подать документы через ЦНАП или Пенсионный фонд, какие бумаги необходимо иметь с собой и почему важно успеть именно сейчас? Кроме того, в правительстве расширяют финансирование энергоэффективности многоквартирных домов и бизнеса. Обо всех деталях зимних программ, финансовых лимитах и ​​масштабировании поддержки в эфире рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Игорь Рева.

Дата публикации
Количество просмотров
23

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