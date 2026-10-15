Утренний удар дрона по Киеву! ТСН оказалась в эпицентре попадания

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Утром во время очередной российской атаки на столицу вражеский дрон упал во дворе жилого дома в центре Киева. Есть пострадавшие. Это произошло в Печерском районе столицы, во время последней воздушной тревоги. Удар пришелся на детскую площадку. По последним данным, пострадавших пятеро, в основном — у них порезы от стекла. Двое госпитализированы. В пятиэтажном доме, возле которого упал дрон, — по сообщению мэра Киева Виталия Кличко — повреждены фасад, часть кровли и остекление окон.