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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
78

Утренний удар дрона по Киеву! ТСН оказалась в эпицентре попадания

Утренний удар дрона по Киеву! ТСН оказалась в эпицентре попадания

Утренний удар дрона по Киеву! ТСН оказалась в эпицентре попадания

Утром во время очередной российской атаки на столицу вражеский дрон упал во  дворе жилого дома в центре  Киева. Есть  пострадавшие. Это произошло в Печерском районе столицы, во время последней воздушной тревоги. Удар пришелся на детскую  площадку. По последним данным, пострадавших пятеро, в основном — у них порезы от стекла. Двое госпитализированы. В пятиэтажном доме, возле которого упал дрон, — по сообщению мэра Киева Виталия Кличко — повреждены фасад, часть кровли и остекление окон.

Дата публикации
Количество просмотров
78

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