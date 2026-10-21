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ТСН в социальных сетях

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Видео
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67

Утренняя трагедия в Киеве: посмотрите, что происходит на месте попадания Шахеда

Утренняя трагедия в Киеве: посмотрите, что происходит на месте попадания Шахеда

Утренняя трагедия в Киеве: посмотрите, что происходит на месте попадания Шахеда

Два человека погибли и еще двое пострадали: и это еще не все последствия очередного российского обстрела в украинской столице. В Святошинском районе вражеский дрон попал в двадцатый этаж 24-этажного дома. Вспыхнул пожар. Тела погибших обнаружили на месте возгорания. Движение транспорта по Берестейскому проспекту — а это одна из главных артерий Киева — временно перекрывали. Недалеко от поврежденной многоэтажки развернули штаб помощи пострадавшим. Там можно, в частности, подать заявление на получение материальной помощи и проконсультироваться по возмещению стоимости уничтоженного имущества. В Деснянском районе зафиксировали падение БпЛА на припаркованном авто — дотла выгорело десять машин. Наш корреспондент Александр Романюк сейчас находится в Святошинском районе – его репортаж с места происшествия. После атаки российских окупантов на столицу в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов «Укрэнерго» ввело экстренные отключения. В других районах города свет выключают по графику. А в Киевской области, в Бучанском районе, сейчас действуют аварийные отключения.

Дата публикации
Количество просмотров
67

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