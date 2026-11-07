Ужас в Киеве: россияне попали в детсад! Разрушения на Соломенке

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В столице — 6 пострадавших, среди них — 14-летний ребенок. Сегодня ночью россияне накрыли Киев и область дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. Удары враг наносил массированно, волнами: мониторинговые каналы насчитали около трех десятков вражеских целей. Под атакой снова оказалась энергетическая инфраструктура. Досталось сразу нескольким районам города. В Дарницком дрон попал в частный дом — вспыхнул пожар. В Святошинском зафиксировали возгорание мусора на территории промзоны и кровли нежилого здания. Но больше всего разрушений — на Соломенке. Там сейчас работает корреспондент ТСН Алина Лисовая.