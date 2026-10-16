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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
84

В 102 года без таблеток и очков! Секрет долголетия Михаила Руденко: что он хранит в гараже?

В 102 года без таблеток и очков! Секрет долголетия Михаила Руденко: что он хранит в гараже?

В 102 года без таблеток и очков! Секрет долголетия Михаила Руденко: что он хранит в гараже?

В 102 года он задувает свечи на торте одним дыханием, каждое утро занимается физкультурой полтора часа, читает книги без очков и уже шесть лет не обращается к врачам! Михаил Руденко из Полтавщины отпраздновал почтенный юбилей и поражает невероятной жизненной энергией. Он остался единственным постоянным жителем своего села, пережил два голодомора, Вторую мировую войну и советские репрессии. Несмотря на тяжёлую судьбу, каждый день встречает с песней и придерживается необычных ритуалов: отказался от таблеток, ограничивает употребление сахара и уже четверть века практикует пирамидотерапию в собственной деревянной конструкции в гараже. Мужчина пристально следит за международными событиями и мечтает об одном — дожить до победы Украины. Об уникальных секретах долголетия, чудо-пирамиде и несокрушимом оптимизме долгожителя — смотрите в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
84

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