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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
98

В ботаническом саду имени Гришка высадили деревья в память о детях, погибших в результате войны

В ботаническом саду имени Гришка высадили деревья в память о детях, погибших в результате войны

В ботаническом саду имени Гришка высадили деревья в память о детях, погибших в результате войны

Памятные деревья в память о детях, погибших в результате полномасштабного вторжения России в Украину, появились в столичном Национальном ботаническом саду имени Гришко. Посадку растений провели в рамках инициативы «Роща детских снов», которую ещё в 2023 году запустили в компании 1+1 media совместно с благотворительным фондом «Озеленение Украины». Как проходил процесс посадки и больше о социальной миссии знает корреспондентка ТСН Алина Лисова — она с нами в прямом эфире.

Дата публикации
Количество просмотров
98

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