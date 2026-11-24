В Демидове прощаются с погибшими от удара РФ по Дымеру мамой и дочерью

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Сегодня в Киевской области провожают в последний путь мать и дочь, чьи жизни оборвал вражеский обстрел многоэтажки в Дымере в ночь на воскресенье — они стали двумя из двенадцати жертв той атаки. Знакомые вспоминают 11-летнюю школьницу, которой через несколько недель должно было исполниться 12, как жизнерадостного ребенка. Девочка очень любила рисовать бабочек. Провести их пришли много людей.