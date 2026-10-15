В Киеве полицейский толкнул курьера на велосипеде под колеса авто

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В Киеве на улице Короленковской во время мер по оповещению совместным нарядом полиции и ТЦК произошел инцидент с участием полицейского и курьера на велосипеде. По данным правоохранителей, велосипедист игнорировал требование остановиться, после чего полицейский попытался задержать его, из-за чего тот потерял равновесие и упал. Свидетели происшествия распространили видео в соцсетях, где видно, как полицейский толкает велосипедиста и тот падает под колеса авто. Очевидцы возмутились действиями правоохранителя. Отмечается, что мужчина в медицинской помощи не нуждался и после проверки продолжил движение. По этому факту назначена служебная проверка для оценки действий полицейского.