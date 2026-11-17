В Киеве полностью остановили движение по двум мостам! Есть ли шансы проехать между берегами?

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Ракетный террор, пожар и масштабный транспортный коллапс. Начиная со вчерашнего вечера, россияне начали массированную атаку по Украине, ударив баллистикой и беспилотниками. Под вражеским прицелом оказалась столица. Два человека погибли, еще один пострадал в Оболонском районе Киева, сообщает ГСЧС. Во время атаки спасатели получили человека, оказавшегося под завалами. Мужчину передали медикам. Последствия ударов и пожара были зафиксированы сразу в четырех районах. В городе – повреждены человеческие дома, а еще – горели склады и другие нежилые сооружения. Оккупанты также били по критической инфраструктуре, поэтому в части столицы начались перебои с водоснабжением и теплом. Вновь избивали русские и по Северному и Южному мостам. В настоящее время движение обеими переправами временно приостановлено. Общественный транспорт будет курсировать в обход. В результате обстрелов окупантов - Киев остановился в пробках. Насколько сложно на автомобиле выбираться с левого берега на правый - на себе уже испытала корреспондентка ТСН Елена Лоскун.