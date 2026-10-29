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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
25

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами провластной партии и оппозиции

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами провластной партии и оппозиции

В парламенте Армении произошла массовая драка между депутатами провластной партии и оппозиции

В парламенте Армении произошла драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозицией. Стычка началась после оскорбительных замечаний провластного депутата Тарона Чахояна в адрес оппозиции и его словесной перепалки с главой фракции «Сильная Армения» Нареком Карапетяном. Во время потасовки вице-спикер Ваагн Алексанян бросил стул в сторону оппозиционеров. Двое депутатов от оппозиции получили серьезные травмы. Охрана вывела из зала только оппозиционеров, в то время как провластным депутатам разрешили остаться. Спикер Рубен Рубинян поначалу отказывался объявлять перерыв, сделав это только после эскалации конфликта.

Дата публикации
Количество просмотров
25

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