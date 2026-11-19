В Украине готовятся запустить единую европейскую систему платежей SEPA: когда ожидать и как она будет работать?

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Украина хочет присоединиться к единой европейской системе платежей в евро SEPA. Это означает, что банковские переводы между Украиной и странами Европы могут стать быстрее, дешевле и проще. Но есть важный нюанс — в Украине до сих пор действуют валютные ограничения военного времени, и перевести деньги за границу можно далеко не всегда. К тому же для присоединения к SEPA Украина должна принять законодательные изменения, часть которых вызывает споры из-за доступа государства к информации о банковских счетах граждан. Что на самом деле изменится для украинцев, сможем ли мы свободно переводить собственные деньги в Европу и когда это станет возможным? Народный депутат от «Слуги народа», заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк рассказала подробности в эфире «1+1».