В Украине появится новое издательство BOOKSETTER при партнерской поддержке 1+1 media

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Истории, которые держат в напряжении. Их в Украине скоро станет больше благодаря новому издательскому проекту BOOKSETTER. Это издательство начинает работу в партнерстве с «1+1 media». Интерес к чтению среди украинской аудитории растет. А благодаря нашим телевизионным и цифровым платформам мы сможем рассказать о писателях и их произведениях еще больше интересных подробностей. Первую книгу BOOKSETTER уже готовят к печати. К слову, в одной из типографий, которая пережила удар российских террористов, но возобновила работу. BOOKSETTER будет выпускать литературу разных жанров украинских и зарубежных авторов. Первые книги нового издательства можно будет приобрести в книжных магазинах «Є». Главным редактором BOOKSETTER стала Ольга Кашпор, которая много лет была корреспондентом Телевизионной службы новостей, а ныне отвечает за специальные проекты ТСН.