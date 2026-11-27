В Украину из оккупации и России вернули 9 детей: первые эмоции и истории семей

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На подконтрольную Украине территорию в рамках инициативы Bring Kids Back UA при посредничестве первой леди США Мелании Трамп вернули девять детей (самой младшей — 7 лет) и 29-летнюю воспитанницу Олешковского детдома-интерната из оккупированных территорий Херсонщины, Запорожья, Крыма и с территории РФ. Родные, ожидавшие эту встречу годами, поделились своими историями. Ольга забирает 15-летнего племянника из оккупированной Херсонщины, который после смерти матери в июле остался там совсем один. Валентина Абибулаева после четырех лет разлуки встречает 11-летнюю племянницу Валерию из Мелитополя – после смерти мамы девочка жила в приюте, а теперь семья планирует временно уехать в Германию. Бердянка Алина Сидоренко из-за полномасштабного вторжения оказалась в разлуке с сыном; долгое время не имела с ним связи, а теперь приготовила для мальчика сюрпризы. Надежда встречает 16-летнего брата Алексея, с которым не виделась пять лет.