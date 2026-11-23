Вакцина от гриппа наконец-то появилась! Но возникли новые препятствия!

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Первые партии вакцин от гриппа появились в украинских аптеках. Их состав полностью обновлен в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Вакцина поступила с задержкой более чем на месяц, но причиной этому стали не только наши проблемы с логистикой и разгромленными складами, но и глобальные перебои по всему миру. Корреспондент ТСН Ирина Маркевич рассказывает подробнее.