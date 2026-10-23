Вернула дворец прадеда спустя 100 лет! Как самостоятельно восстановить родословную до 10-го колена

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Крепостные или богатая шляхта, репрессированные повстанцы или пособники советских палачей? За каждым украинцем стоит не менее 10 поколений и более тысячи прямых предков, чьи судьбы переплетены в настоящий детектив. Киевлянка Янина Алеева 10 лет боролась за наследие своего рода, нашла в рассекреченных архивах СБУ фотографию прадеда, сосланного в Казахстан, и создала прецедент для Украины — выкупила и спасает от разрушения 120-летнее семейное имение-дворец. А врач Тарас Мединский составил родословную на 554 человека, разыскал родственников в Австралии и подтвердил документами факты вплоть до 1736 года. Сегодня украинские архивы оцифровали миллионы документов: метрические книги православных, католиков и иудеев (среди которых записи о рождении Тараса Шевченко, Казимира Малевича и Голды Меер), переписи, исповедальные записи и дела репрессированных. Как за несколько кликов начать поиски своих корней прямо из дома, в каких архивах искать утраченные следы семьи и как распутать «скелеты в шкафу» — смотрите в репортаже журналистки ТСН Ирины Маркевич.