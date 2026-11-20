Вместо конфет — рыба для аиста! Как семья из Батурина уже 15 лет ухаживает за спасённой птицей

Реклама

Вместо конфет на пенсию — свежая рыба для любимца! Уже 15 лет в семье пенсионеров Бакуровых из Батурина в Черниговской области живёт настоящий хозяин двора — аист Бузя. Когда-то обессиленная и раненая птица просто зашла в открытую калитку, ища спасения после удара током. Супруги выходили пернатого, и с тех пор они неразлучны: Бузя заменил им кота и собаку, ловит мышей, дружит с курицами и каждый день встречает соседей. Почему дикие аисты не принимают Бузю в свою стаю, из-за чего бабушка порой в шутку ругает пернатого и почему семья не отдаст его ни за какие деньги в мире – смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Елены Лоскун.