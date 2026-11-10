ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
14

Вместо защиты от ракет — крокодил, золото и бассейны: раскрыт новый очаг коррупции в Украине

Вместо защиты от ракет — крокодил, золото и бассейны: раскрыт новый очаг коррупции в Украине

Вместо защиты от ракет — крокодил, золото и бассейны: раскрыт новый очаг коррупции в Украине

Настоящий живой крокодил в террариуме, мраморные колонны, лифт, золото и панорама на Днепр вместо защитных сооружений для энергообъектов и школьных укрытий! Сеть взбудоражили кадры роскошных апартаментов, снятые якобы во время обысков у фигуранта коррупционных схем. Украинцы уже окрестили находку новой версией печально известного «Пшонка-стайла». ТСН выяснила, кому принадлежит стеклянный пентхаус в центре Днепра, какую связь имеют фирмы с хищением сотен миллионов бюджетных гривен в Киевской области, и как на этот громкий скандал реагируют правоохранители. Все подробности расследования смотрите в сюжете Елены Гущик и Ольги Павловской.

Дата публикации
Количество просмотров
14

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie