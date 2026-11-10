Вместо защиты от ракет — крокодил, золото и бассейны: раскрыт новый очаг коррупции в Украине

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Настоящий живой крокодил в террариуме, мраморные колонны, лифт, золото и панорама на Днепр вместо защитных сооружений для энергообъектов и школьных укрытий! Сеть взбудоражили кадры роскошных апартаментов, снятые якобы во время обысков у фигуранта коррупционных схем. Украинцы уже окрестили находку новой версией печально известного «Пшонка-стайла». ТСН выяснила, кому принадлежит стеклянный пентхаус в центре Днепра, какую связь имеют фирмы с хищением сотен миллионов бюджетных гривен в Киевской области, и как на этот громкий скандал реагируют правоохранители. Все подробности расследования смотрите в сюжете Елены Гущик и Ольги Павловской.