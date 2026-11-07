Военнослужащая устроила сюрприз внучке: и все заплакали! | Хорошие новости

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То, что вдохновляет не сдаваться и напоминает о силе человечности даже в самые мрачные времена. Военнослужащая 47-й бригады преодолела сотни километров с фронта, переоделась в сказочного персонажа и довела до слёз счастья 5-летнюю внучку. Норвежский депутат сознательно пошел на нарушение закона своей страны, чтобы доставить жизненно необходимые дроны с тепловизорами для наших защитников. А пограничник Мирон Борсукевич после двух лет плена вернулся в свой отряд, чтобы лично снять свою фотографию со стенда пленных и пропавших без вести.

От искренних слов 6-летнего мальчика из Житомирской области о вражеских беспилотниках до победы юного украинского гроссмейстера над сверстниками со всего мира — смотрите самые пронзительные и самые светлые моменты недели в обзоре ведущей ТСН Наты Островской.