Военные спланировали гуманитарную миссию на Кинбурнской косе: первые детали

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Украинские военные в командовании оперативно-тактической группировки «Одесса» решили спланировать и провести специальную миссию по оказанию самой необходимой помощи нашим гражданам, оказавшимся без еды, медикаментов и вообще без средств к выживанию — заблокированы в своих селах на Кинбурнской косе. Эта территория, с трех сторон окруженная водой часть Николаевской и Херсонской областей, оккупирована россиянами. Никакой помощи гражданским захватчикам не оказывают. Более того: заминировали побережье, все тропы и дороги, никак не способствуют эвакуации местных и не прилагают усилий, чтобы им помочь.