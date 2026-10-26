Воронеж в огне после атаки 26 октября: последствия сняли на видео

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В ночь на 26 октября российский Воронеж подвергся массированной атаке дронов. Под ударом оказались стратегический завод «Воронежсинтезкаучук», Воронежское самолетостроительное общество, один из главных транспортных объектов города – Северный мост. Либо из-за работы ПВО, либо из-за падения обломков повреждены бизнес-центр «Галерея Чижова», ЖК «Урицкий», автомобили и жилые дома. Местные власти заявили о якобы сбитии более 110 беспилотников в регионе. Власти также утверждают, что погибли два человека и 17 получили ранения из-за падения обломков на пассажирский поезд.