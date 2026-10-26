ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
192

Воронеж в огне после атаки 26 октября: последствия сняли на видео

Воронеж в огне после атаки 26 октября: последствия сняли на видео

Воронеж в огне после атаки 26 октября: последствия сняли на видео

В ночь на 26 октября российский Воронеж подвергся массированной атаке дронов. Под ударом оказались стратегический завод «Воронежсинтезкаучук», Воронежское самолетостроительное общество, один из главных транспортных объектов города – Северный мост. Либо из-за работы ПВО, либо из-за падения обломков повреждены бизнес-центр «Галерея Чижова», ЖК «Урицкий», автомобили и жилые дома. Местные власти заявили о якобы сбитии более 110 беспилотников в регионе. Власти также утверждают, что погибли два человека и 17 получили ранения из-за падения обломков на пассажирский поезд.

Дата публикации
Количество просмотров
192

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie