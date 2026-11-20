Восстанавливают лицо с нуля! Американские хирурги потрясены ранениями украинцев | Иванка Небор

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В Украине продолжаются уникальные операции, которые поражают даже мировых авторитетов в области медицины. Лучшие хирурги США и Украины в рамках миссии «Face to Face» буквально по кусочкам восстанавливают лица военным и гражданским лицам после самых тяжелых минно-взрывных ранений. В эксклюзивном интервью ведущему ТСН Святославу Гринчуку основательница «INgenius» и координатор миссии Иванка Небор раскрывает шокирующие подробности работы врачей: с какими травмами им приходится сталкиваться впервые в истории медицины, как новейшие технологии возвращают бойцам утраченную внешность и нормальную жизнь и почему этот опыт навсегда меняет мировую хирургию.