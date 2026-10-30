Война под землей! ВСУ строят скрытые подземные города и туннели для техники

Реклама

Война нового поколения заставила пересмотреть принципы военной инженерии. Когда вражеские разведывательные дроны и камикадзе превращают поверхность земли в смертельную зону, Силы обороны нашли радикальное решение — полное погружение под землю.

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко эксклюзивно показывает подземные города украинских военных на линии фронта: полноценные госпитали в морских контейнерах, где врачи оперируют прямо под обстрелами, разветвленную систему туннелей для пехоты, которая работает как настоящее метро, и впервые — подземные маршруты, по которым передвигаются квадроциклы и роботизированные платформы. Что означает «вьетнамизация фронта», почему окопы времён АТО больше не спасают жизни и как Украина переводит оборону в глубь территории — смотрите в спецрепортаже.