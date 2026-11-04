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ТСН в социальных сетях

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Война рушит стереотипы! Как женщины уничтожают врага на фронте

Война рушит стереотипы! Как женщины уничтожают врага на фронте

Война рушит стереотипы! Как женщины уничтожают врага на фронте

Они управляют дронами, обучают мужчин и знают — от их мастерства зависит чья-то жизнь. Воительницы 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» каждый день доказывают, что в небе нет места стереотипам. Все решает точность, холодный расчет и профессионализм. Но не только боевая работа девушек поражает. Под землей первый батальон построил целый городок, где рядом со штурмовиками живут попугаи, рыбки и собака Айма, спасенная из Бахмута. Подземный мир «Скели» видела наша Дарья Назарова.

Дата публикации
Количество просмотров
11

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