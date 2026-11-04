Война рушит стереотипы! Как женщины уничтожают врага на фронте

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Они управляют дронами, обучают мужчин и знают — от их мастерства зависит чья-то жизнь. Воительницы 425-го отдельного штурмового полка «Скеля» каждый день доказывают, что в небе нет места стереотипам. Все решает точность, холодный расчет и профессионализм. Но не только боевая работа девушек поражает. Под землей первый батальон построил целый городок, где рядом со штурмовиками живут попугаи, рыбки и собака Айма, спасенная из Бахмута. Подземный мир «Скели» видела наша Дарья Назарова.