ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
64

Война ушла под землю! Эксклюзив ТСН: как устроено секретное «метро» пехоты под Краматорском

Война ушла под землю! Эксклюзив ТСН: как устроено секретное «метро» пехоты под Краматорском

Война ушла под землю! Эксклюзив ТСН: как устроено секретное «метро» пехоты под Краматорском

Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко эксклюзивно показывает то, что до сих пор оставалось за кадром: настоящую разветвленную систему подземных туннелей на Краматорском направлении. Почему сетки над дорогами больше не спасают от новых вражеских выдвижений? Как бойцы 93-й ОМБр «Холодный Яр» построили собственное фронтовое «метро» со «станциями», переходами и даже скамейками для отдыха? А также — уникальный дальнобойный FPV-дрон, способный лететь на 50 километров и уничтожать вражескую технику. Смотрите эксклюзивный репортаж с передовой!

Дата публикации
Количество просмотров
64

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie