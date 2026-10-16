Война ушла под землю! Эксклюзив ТСН: как устроено секретное «метро» пехоты под Краматорском

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Специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко эксклюзивно показывает то, что до сих пор оставалось за кадром: настоящую разветвленную систему подземных туннелей на Краматорском направлении. Почему сетки над дорогами больше не спасают от новых вражеских выдвижений? Как бойцы 93-й ОМБр «Холодный Яр» построили собственное фронтовое «метро» со «станциями», переходами и даже скамейками для отдыха? А также — уникальный дальнобойный FPV-дрон, способный лететь на 50 километров и уничтожать вражескую технику. Смотрите эксклюзивный репортаж с передовой!