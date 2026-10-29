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ТСН в социальных сетях

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Впервые за 14 сезонов «Голоса страны»: как шоу поможет воинам, потерявшим слух

Впервые за 14 сезонов «Голоса страны»: как шоу поможет воинам, потерявшим слух

Впервые за 14 сезонов «Голоса страны»: как шоу поможет воинам, потерявшим слух

Услышать голос своего ребенка, любимого человека или мамы — после ранения для многих защитников это становится мечтой. Чтобы помочь ее осуществить, объединились «Голос страны» и благотворительный фонд «Півник». Вместе они собирают средства на операции по восстановлению слуха военных. С нами — Елена Комар, глава благотворительного фонда «Півник», и Юрий Горбунов, ведущий «Голоса страны».

Дата публикации
Количество просмотров
13

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