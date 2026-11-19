Враг изменил тактику! Реактивные дроны с ИИ летят на запад Украины

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Реактивные «шахиды», дроны с элементами искусственного интеллекта и новая тактика врага. Россияне ищут способы обойти украинскую противовоздушную оборону. А наши военные — как их остановить. Сейчас оккупанты, не добиваясь успехов на поле боя, сосредотачиваются на терроре против гражданского населения и стремятся оставить украинцев без света и тепла. Как подразделения противовоздушной обороны оперативного командования «Запад» охотятся за российскими беспилотниками и чем защищают небо — видела корреспондентка ТСН Анна Махно.