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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
43

Враг не ожидал такого: танки прорвали зону оцепления под прикрытием дронов | Репортаж с передовой

Враг не ожидал такого: танки прорвали зону оцепления под прикрытием дронов | Репортаж с передовой

Враг не ожидал такого: танки прорвали зону оцепления под прикрытием дронов | Репортаж с передовой

Уничтожен российский командир полка, триумфальное возвращение танков на передовую и сорванное наступление оккупантов на северо-востоке Харьковской области. 475-й отдельный штурмовой полк «Code 9.2» продемонстрировал, как побеждать превосходящего по численности врага благодаря интеллекту и нестандартной тактике. Бойцы не позволили противнику создать буферную зону вблизи Великого Бурлука, пойдя на рискованный и неожиданный прорыв. Как модифицированные американские Abrams и Bradley во взаимодействии с тяжелыми беспилотниками пробивают российскую «кольцевую зону», почему оккупанты покидают позиции и как работают секретные дальнобойные дроны FP-1 «Fire Point», наносящие удары вглубь территории врага, – смотрите в эксклюзивном репортаже журналиста ТСН.Тижня Андрея Цаплиенко.

Дата публикации
Количество просмотров
43

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