Всего одно дополнительное действие — и ваши глаза не пострадают от блэкаута!

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Из-за отключений электроэнергии украинцам все чаще приходится проводить вечера в темноте. Кто-то работает за ноутбуком, кто-то читает с телефона, а дети пытаются делать домашние задания при свете фонарика или настольной лампы. Безопасно ли это для наших глаз? Действительно ли чтение в темноте портит зрение? Можно ли пользоваться телефоном, когда вокруг нет освещения? Обо всем этом узнали ведущие «1+1» у Ольги Венедиктовой — врача-офтальмолога Государственного учреждения «Институт глаза Минздрава Украины», доктора философии.