Вспышка чумы в России: загадочная смерть лаборантки, закрытые больницы и тревога ВОЗ

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В России разразился скандал из-за возможной вспышки легочной чумы: после загадочной смерти 28-летней лаборантки Иркутского противочумного института Дарьи Шепиловой в городе изолировали около 200 человек, а вход в больницы перекрыли. Официальная Москва списывает всё на обычную пневмонию, однако Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила выводов расследования и образцов биоматериала. Что на самом деле произошло в лаборатории самого высокого уровня защиты — роковой взрыв контейнера с опасным штаммом бактерии, халатность или очередные испытания модифицированного биологического оружия? Почему поведение Кремля напоминает советское замалчивание смертоносной утечки сибирской язвы в 1979 году — смотрите в расследовании корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.