ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
10

Вспышка чумы в России: загадочная смерть лаборантки, закрытые больницы и тревога ВОЗ

Вспышка чумы в России: загадочная смерть лаборантки, закрытые больницы и тревога ВОЗ

Вспышка чумы в России: загадочная смерть лаборантки, закрытые больницы и тревога ВОЗ

В России разразился скандал из-за возможной вспышки легочной чумы: после загадочной смерти 28-летней лаборантки Иркутского противочумного института Дарьи Шепиловой в городе изолировали около 200 человек, а вход в больницы перекрыли. Официальная Москва списывает всё на обычную пневмонию, однако Всемирная организация здравоохранения до сих пор не получила выводов расследования и образцов биоматериала. Что на самом деле произошло в лаборатории самого высокого уровня защиты — роковой взрыв контейнера с опасным штаммом бактерии, халатность или очередные испытания модифицированного биологического оружия? Почему поведение Кремля напоминает советское замалчивание смертоносной утечки сибирской язвы в 1979 году — смотрите в расследовании корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Дата публикации
Количество просмотров
10

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie