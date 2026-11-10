Вспышка инфекций в холод и темноту: главный инфекционист назвал основные угрозы

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Сезонный грипп, модифицированный КОВИД: что с вакцинами, есть ли они уже — ранее сообщалось, что привезут немного, бесплатно привиться смогут только военные. В эфире ТСН Федор Лапий, не так давно он снова был избран главой Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Стоит ли делать прививку накануне зимы? Подробности — на видео.