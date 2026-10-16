ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
14

Вступление Украины в ЕС: отменят ли финансирование из-за коррупции и что будет с правом вето? | Марта Кос

Вступление Украины в ЕС: отменят ли финансирование из-за коррупции и что будет с правом вето? | Марта Кос

Вступление Украины в ЕС: отменят ли финансирование из-за коррупции и что будет с правом вето? | Марта Кос

Эксклюзивное и откровенное интервью еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос журналистке ТСН Ирине Прокофьевой о реальном состоянии евроинтеграции Украины. Повлияют ли громкие коррупционные скандалы на выделение миллиардов евро помощи? Почему Брюссель готов отменить право вето для отдельных стран, какие требования придется выполнить украинцам и какая неожиданная схема позволит интегрироваться в ЕС еще до официального вступления? О деньгах, реформах, новых правилах безопасности и личном признании относительно стойкости украинцев — смотрите прямо сейчас.

Дата публикации
Количество просмотров
14

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie