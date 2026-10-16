Вступление Украины в ЕС: отменят ли финансирование из-за коррупции и что будет с правом вето? | Марта Кос

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Эксклюзивное и откровенное интервью еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос журналистке ТСН Ирине Прокофьевой о реальном состоянии евроинтеграции Украины. Повлияют ли громкие коррупционные скандалы на выделение миллиардов евро помощи? Почему Брюссель готов отменить право вето для отдельных стран, какие требования придется выполнить украинцам и какая неожиданная схема позволит интегрироваться в ЕС еще до официального вступления? О деньгах, реформах, новых правилах безопасности и личном признании относительно стойкости украинцев — смотрите прямо сейчас.