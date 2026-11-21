Вся страна видела её слёзы: как сейчас живёт служебная собака Йорна после потери напарника-пограничника

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Кадры прощания с 26-летним пограничником Артемом Тараном тронули тысячи украинцев — его служебная собака Йорна буквально плакала у гроба. Четыре года они были неразлучными напарниками и вместе выполняли самые опасные задания на передовой. После гибели бойца овчарка впала в глубокую скорбь, отказывалась от еды и не реагировала на команды. Как кинологам удалось вернуть Йорну к жизни и какую важную миссию теперь готовят для преданной напарницы героя — смотрите в репортаже журналистки ТСН Марички Кужик.