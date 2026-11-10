ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
6

«Вы можете стать следующими»: жесткое предупреждение от украинских журналистов

«Вы можете стать следующими»: жесткое предупреждение от украинских журналистов

«Вы можете стать следующими»: жесткое предупреждение от украинских журналистов

Украинские журналисты обратились к западным коллегам и мировому сообществу с прямым предостережением: война в Украине продолжается, и угроза со стороны России гораздо ближе, чем кажется. В студии и на прямой связи из европейских столиц медийщики обсуждают манифест украинских журналистов, реакцию ведущих мировых изданий на события в Украине, проблему информационной усталости на Западе и противодействие российской пропаганде. Вместе с главным редактором издания «Бабель» Екатериной Коберник, журналистом Ярославом Жариновым, ведущей Натой Островской из Берлина и медийным амбассадором в Италии Екатериной Нестеренко выясняем, как донести правду об угрозе европейскому обществу и преодолеть иллюзию безопасности.

Дата публикации
Количество просмотров
6

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie