«Вы можете стать следующими»: жесткое предупреждение от украинских журналистов

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Украинские журналисты обратились к западным коллегам и мировому сообществу с прямым предостережением: война в Украине продолжается, и угроза со стороны России гораздо ближе, чем кажется. В студии и на прямой связи из европейских столиц медийщики обсуждают манифест украинских журналистов, реакцию ведущих мировых изданий на события в Украине, проблему информационной усталости на Западе и противодействие российской пропаганде. Вместе с главным редактором издания «Бабель» Екатериной Коберник, журналистом Ярославом Жариновым, ведущей Натой Островской из Берлина и медийным амбассадором в Италии Екатериной Нестеренко выясняем, как донести правду об угрозе европейскому обществу и преодолеть иллюзию безопасности.