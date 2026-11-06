Вы точно не знали этого о метро! Тайны киевской подземки

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Удобный, быстрый и безопасный: сегодня, 6 ноября, Киевский метрополитен отмечает день рождения — столичной подземке исполняется 66 лет. Первый участок метро открыли в 1960 году. Этот маршрут насчитывал 5 станций: «Вокзальная», «Университет», «Крещатик», «Арсенальная» и «Днепр». Именно они и положили начало истории киевской подземки. За более чем 6 десятилетий метро стало одной из главных транспортных артерий Киева, а его уникальные станции — частью архитектурного облика столицы. Сейчас в метрополитене работают 52 станции. Раньше мы воспринимали их только как транспорт, но полномасштабная война все изменила. Как подземка превратилась в спасительное укрытие и кто держит движение столицы — расскажет корреспондентка ТСН Наталья Ткачук.