Выборы в США: Трамп теряет Конгресс? Эксклюзивные комментарии в прямом эфире

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Выборы в США: что ждет Трампа и как результат повлияет на Украину? Эксклюзив с Джоном Болтоном. В Соединенных Штатах продолжается решающее голосование на выборах в Конгресс. От их результатов зависит не только внутренняя политика США и контроль над законодательной властью, но и дальнейшая поддержка Украины: объемы военной помощи, финансирование и санкционное давление на Россию. В эфире ТСН — оперативные детали из США от собственного корреспондента Ольги Кошеленко, а также эксклюзивный разговор с Джоном Болтоном, бывшим советником президента США по национальной безопасности.