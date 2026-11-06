Выгребные ямы вместо туалетов и тотальные отключения электричества: что ждет Киев этой зимой?!

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Итак, на этой неделе столица оказалась на грани коммунального коллапса. Из-за российского террора против объединенной энергосистемы, от которой напрямую зависит и Киев, остановился общественный электротранспорт. Почти ежедневно фиксировались перебои и в работе метро. Графики подачи электроэнергии в Киев пытаются восстановить, но это удается сделать лишь в некоторых районах и только на несколько часов — до очередных вражеских ударов. В результате атак в столице пропадала и вода: в отдельных районах её не могли восстановить около суток. Но, несмотря на это, столица всё-таки вступила в отопительный сезон. Чиновники обещают, что к 12 ноября во всех квартирах киевлян должно появиться тепло, если не будет новых разрушительных ударов. В то же время власти собираются открыть доступ к грантам на энергоэффективность не только для ОСМД, но и для многоквартирных домов. Ирина Кондрачук отправилась в один из крупнейших спальных районов столицы, который прошлой зимой — без света, отопления и горячей воды — оказался буквально на грани. Сделали ли там выводы и как подготовились к грядущим морозам — смотрите далее.