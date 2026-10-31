Выпуски о «музе» и Буданове: чем удивляли «Кварталовцы» на новом концерте

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Политическая сатира, пародии и шутки на наболевшие темы: «Единый квартал» готовит новые телевизионные выпуски. Делает это, несмотря на собственную утрату: российский дрон уничтожил большой склад с реквизитом, костюмами и декорациями, которые команда создала и собрала за более чем 20 лет творческой работы.

Но, несмотря на это, «кварталовцы» не прекратили выступления и превратили эту историю в сценический номер. Как юмор помогает выстоять и как команда поддерживает украинскую армию — в репортаже корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.