ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
77

Выпуски о «музе» и Буданове: чем удивляли «Кварталовцы» на новом концерте

Выпуски о «музе» и Буданове: чем удивляли «Кварталовцы» на новом концерте

Выпуски о «музе» и Буданове: чем удивляли «Кварталовцы» на новом концерте

Политическая сатира, пародии и шутки на наболевшие темы: «Единый квартал» готовит новые телевизионные выпуски. Делает это, несмотря на собственную утрату: российский дрон уничтожил большой склад с реквизитом, костюмами и декорациями, которые команда создала и собрала за более чем 20 лет творческой работы.

Но, несмотря на это, «кварталовцы» не прекратили выступления и превратили эту историю в сценический номер. Как юмор помогает выстоять и как команда поддерживает украинскую армию — в репортаже корреспондентки ТСН Валерии Ковалинской.

Дата публикации
Количество просмотров
77

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie