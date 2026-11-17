Вырвали победу у Венесуэлы: как Украина взяла первое «золото» в девичьем футзале

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Первое в истории «золото» в девичьем футзале на юношеской Олимпиаде: уже на старте финального противостояния украинки начали активно давить у ворот сборной Венесуэлы, не сдались, когда соперницы пошли в отчаянное наступление, и в итоге вырвали победу в дополнительных таймах. О том, как это было, и насколько популярен сейчас женский футзал — говорим в эфире ТСН. На связи со студией — главный тренер девичьей сборной Украины по футзалу Александр Золотухин и капитан команды Оксана Шевчук.